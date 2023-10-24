24 октября, 12:43Политика
Эксперт сообщил об отсутствии у Киева условий для производства боеприпасов
Фото: 123RF/ruslanlytvyn
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин оценил предложение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о выпуске боеприпасов для всего мира в стране. Об этом сообщает RT.
По его словам, заявление украинского политика является способом вытягивания финансовых средств.
"Они же там проводят всякие форумы о возрождении украинской промышленности", – подчеркнул полковник.
Как отметил эксперт, на Украине отсутствуют условия и специалисты для производства боеприпасов. Он также указал, что в ВСУ уже некого призывать.
До этого Денис Шмыгаль заявил, что с нехваткой боеприпасов столкнулась не только Украина, но и весь мир. СМИ добавили, что украинским властям пришлось вносить некоторые изменения в бюджет, чтобы сконцентрироваться на военно-оборонном комплексе, включая ПВО и артиллерию.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние две-три недели понесли многочисленные потери в зоне спецоперации. Говоря о потерях техники с украинской стороны, он отметил, что ее объем измеряется несколькими сотнями. По его словам, Киев все чаще сталкивается с нехваткой иностранного вооружения.
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