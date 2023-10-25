Литва выразила протест РФ из-за снятия памятного знака епископу Рейнису во Владимире

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Литва выразила протест России в связи со снятием во Владимире памятного знака в честь деятеля католической церкви Литвы архиепископа Мечисловаса Рейниса. Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

В министерство также был вызвал временный поверенный в делах РФ Александр Елкин. Ему вручили ноту протеста, а также высказали требование восстановить памятный знак Рейнису.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что в случае закрытия для российских кораблей Балтийского моря в РФ введут запрет на въезд автомобилей с номерами стран Прибалтики (Латвии, Эстонии и Литвы).

До этого сообщалось, что Литва хочет запретить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.