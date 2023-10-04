Политолог призвал провести спецоперацию в Прибалтике для искоренения русофобии

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РФ следует провести специальную военную операцию в странах Прибалтики, а уже после приступить к внедрению новых методик для искоренения фашизма. Об этом президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он напомнил, что отношения между РФ и странами Прибалтики никогда не были спокойными, особенно они ухудшились после начала СВО на Украине. По словам Межевича, российскую сторону ожидают конфликты с Латвией, Литвой и Эстонией из-за их русофобии.

"Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис – генетически нездоровый человек. Литва – абсолютно фашистское государство, она вернулась к естественному природному состоянию, в котором и когда-то была", – заявил он.

Межевич добавил, что Ландсбергис втягивает литовскую сторону в большой ядерный конфликт. Он подчеркнул, что этот сценарий может быть вполне реализован. Эксперт считает, что всех политически и экономически несогласных будут лишать гражданства и депортировать.

Вместе с тем он указал, что со стороны Прибалтики существует угроза и для России. Регион может создать большие проблемы по линии Архангельска, Сыктывкара, Вологды, Владимира, Рязани, а также дальше по украинской линии, отметил эксперт.

В качестве мирного решения ситуации Межевич назвал корректное отношение к своим соседям, их языку и культуре. Однако, продолжил он, сейчас эти государства только демонстрируют агрессию.

12 сентября страны Прибалтики начали вводить запреты на въезд автомобилей с российскими номерами. Сначала это сделали власти Литвы, а затем и Латвии. На следующий день к ним присоединилась Эстония.

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