Суд продлил срок ареста экс-президента Киргизии Атамбаева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Срок содержания под стражей экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продлен до 26 декабря. Такое решение принято на предварительных слушаниях в Первомайском районном суде Бишкека, сообщает РИА Новости.

7-8 августа спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы.

Против сторонников бывшего лидера были применены спецсредства, в ответ те открыли огонь. В результате спецоперации погиб один спецназовец, пострадали 136 человек.

Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году. Вскоре после этого на членов команды экс-президента завели уголовные дела.

Атамбаева лишили статуса экс-президента и предъявили обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Ему может грозить пожизненное заключение.

Бывший национальный лидер считает, что обвинения носят политический характер.