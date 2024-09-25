Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ давят ВСУ фактически по всем направлениям в регионе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Войска России давят ВСУ фактически по всем направлениям в ДНР. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, в Угледаре заметен серьезный успех российских войск.

"Наши подразделения наступают и слева, и справа от города. Форсировали реку Кашлагач, перерезали трассу до Богоявлинки. Это основная трасса, которая нужна была противнику для снабжения", – заявил советник главы республики.

Он отметил, что теперь у ВСУ остались лишь грунтовые дороги.

"Фактически ВСУ находятся в очень сложной ситуации и уже получили приказ на вывод самых боеспособных, самых опытных бойцов из Угледара", – уточнил Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что выравнивание линии фронта сейчас также происходит в городах Селидово, Курахово и Мирнограде.

Ранее Кимаковский заявил, что украинские войска пытаются выводить из Угледара свои группы. По его словам, некоторые круги, близкие к Минобороны Украины, признали невозможность ротации и бедственное положение 72-й украинской бригады в городе. Кроме того, он отметил, что российские солдаты перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск.