Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ давят ВСУ фактически по всем направлениям в регионе

25 сентября, 15:43Политика
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Войска России давят ВСУ фактически по всем направлениям в ДНР. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, в Угледаре заметен серьезный успех российских войск.
"Наши подразделения наступают и слева, и справа от города. Форсировали реку Кашлагач, перерезали трассу до Богоявлинки. Это основная трасса, которая нужна была противнику для снабжения", – заявил советник главы республики.
Он отметил, что теперь у ВСУ остались лишь грунтовые дороги.
"Фактически ВСУ находятся в очень сложной ситуации и уже получили приказ на вывод самых боеспособных, самых опытных бойцов из Угледара", – уточнил Кимаковский.
Советник главы ДНР добавил, что выравнивание линии фронта сейчас также происходит в городах Селидово, Курахово и Мирнограде.
Ранее Кимаковский заявил, что украинские войска пытаются выводить из Угледара свои группы. По его словам, некоторые круги, близкие к Минобороны Украины, признали невозможность ротации и бедственное положение 72-й украинской бригады в городе. Кроме того, он отметил, что российские солдаты перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск.