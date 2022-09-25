Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов ДНР

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Украинские войска обстреляли Донецкую республику 25 сентября, в результате атак пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщило представительство ДНР СЦКК.

"По состоянию на 22:00 общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ 25 сентября составляет пять человек", – рассказали в ведомстве.

В этот день противник выпустил 284 боеприпаса различного типа, включая артиллерию калибром 155 и 152 миллиметров.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о попытке обстрела Херсона со стороны ВСУ во время проведения референдума. Он добавил, что атака киевского режима была отражена российскими силами противовоздушной обороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

