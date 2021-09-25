Переговоры РФ и США по стратегической стабильности пройдут на следующей неделе – Лавров

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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН сообщил, что второй раунд переговоров РФ и США по стратегической стабильности пройдет на следующей неделе в Женеве.

"Что касается наших переговоров с США по стратегической стабильности, был первый раунд в июле, и второй должен состояться на следующей неделе", – приводит РИА Новости слова Лаврова.

28 июля состоялись консультации России и США по стратегической стабильности. На встрече РФ представлял замглавы МИД Сергей Рябков, а Соединенные Штаты – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Американский лидер назвал прошедшую встречу обнадеживающей.

Ранее уже сообщалось, что новая встреча делегаций США и РФ может состояться в конце сентября. Об этом заявлял руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

