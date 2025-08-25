Трамп заявил о желании США сократить ядерные вооружения вместе с РФ и КНР

Фото: ТАСС/EPA/POOL/YURI GRIPAS

США хотят сократить ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем, заявил президент Штатов Дональд Трамп.

"Мы говорим об ограничении ядерного оружия. Мы вовлечем в это Китай. У нас больше всего (ядерного оружия – Прим. ред.). Россия занимает второе место, а Китай – третье, но Китай сильно отстает, но они догонят нас через пять лет", – отметил американский лидер.

Помимо этого, глава Белого дома также признался, что раньше ему казалось, что из всех глобальных проблем украинский конфликт будет решить легче всего. Однако, заметил президент США, кризис связан также и с серьезными конфликтами личностей.

Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине рано или поздно будет остановлен. Также, по его словам, визит Владимира Путина на Аляску стал подтверждением того, что российский лидер стремится к мирному урегулированию на Украине.

"Тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьезным заявлением о том, что он хочет добиться этого. Для него (президента РФ. – Прим. ред.) было непросто прибыть на Аляску", – заметил американский президент.

Говоря о встрече с Путиным, он также отметил, что это был "очень успешный день". Вместе с тем Трамп подчеркнул, что Вашингтон больше не тратит деньги на Украину.

"Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаем оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы (на оборону – Прим. ред.) до 5%", – отметил глава Белого дома.

По его словам, значительные гарантии безопасности Киеву предоставят европейские государства, США же будут только оказывать им в этом поддержку.

Россия и США договорились о гарантиях безопасности для Украины во время встречи Трампа и Путина на Аляске. Как позже заявил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, дальнейшие действия зависят от Киева.

В свою очередь, "коалиция желающих" предложила направить на Украину свои силы сдерживания после завершения боев. Они готовы обеспечить безопасность неба и моря, а также восстановить украинскую армию.

Кроме того, участники коалиции высоко оценили гарантии безопасности от США, указав на то, что европейские страны будут играть важную роль в их реализации. Спустя время Трамп заявил, что Франция и Германия хотят разместить свои войска на Украине после урегулирования конфликта. При этом, по его словам, американских военных на украинской территории не будет.