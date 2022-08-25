Миронов допустил превращение СВО на Украине в контртеррористическую операцию

Фото: kremlin.ru
Специальная военная операция на Украине со временем может превратиться в контртеррористическую для ликвидации главарей действующих там банд. Такое мнение озвучил лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов по итогам внепланового заседания Госдумы.
"Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями", – цитирует его РИА Новости.
Политик подчеркнул, что цель спецоперации по денацификации Украины нельзя будет считать достигнутой, если не будет устранен террористический режим действующего президента страны Владимира Зеленского.
Ранее Миронов предположил, что заказчиком убийства журналистки Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина, является лично украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, юридический вердикт виновникам трагедии будет вынесен, однако исторический суд над ними уже вершится.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил о решении провести специальную операцию в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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