Миронов сообщил, что заявление совета Госдумы по Украине будет адресовано ООН

Фото: Агентство "Москва"
Совет Госдумы по Украине адресует свое заявление в четверг, 25 августа, ООН и международным парламентским организациям, заявил руководитель думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
"Принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Думы, и в четверг, 25 августа, с утра вновь соберутся руководители фракции вместе с председателем, ориентировочно в 15 часов мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление, которое мы адресуем в первую очередь Организации Объединенных Наций и всем международным парламентским организациям", – приводит ТАСС его слова.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия принимает все необходимые меры по усилению безопасности в районе Запорожской АЭС. В частности, усилены системы ПВО в регионе.
В ночь на пятницу, 19 августа, власти Запорожской области сообщили, что украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару, где находится ЗАЭС.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Специалисты прокомментировали, как защищена Запорожская АЭС
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