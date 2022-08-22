Захарова назвала терроризм частью идеологии властей Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Национализм и терроризм являются частью идеологии украинского руководства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Запад должен понимать: вовлеченность киевского режима в террористическую деятельность – не случайность и не единичный пример. Это даже не поведенческая норма. Все намного серьезнее. Это националистический менталитет, соединенный с терроризмом как инструментом реализации преступной идеологии", – написала она в своем телеграм-канале.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Запад поставляет оружие именно такому режиму, об этом должны знать граждане тех государств, "чьи правительства выписывают чеки Зеленскому".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что режим Зеленского совершил новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС, чтобы создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях.
В ведомстве раскрыли подробности обстрела АЭС, совершенного 7 августа около 12:40 из района населенного пункта Марганец. В результате была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.
Кроме того, на АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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