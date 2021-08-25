Россия окажет визовую помощь афганским студентам, находящимся в стране

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Находящиеся в России студенты и курсанты из Афганистана при необходимости получат визовую поддержку с учетом ситуации в республике. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"В настоящее время на территории Российской Федерации находится более 1,6 тысячи граждан Исламской Республики Афганистан, которые проходят обучение в российских высших учебных заведениях. С учетом сложившейся обстановки в Афганистане с российской стороны при необходимости [им] будет оказана визовая поддержка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что афганцы других категорий, которые не могут покинуть Россию в связи с противоэпидемическими ограничениями, могут до 30 сентября обратиться в территориальный орган МВД для урегулирования своего статуса.

"Осуществляется мониторинг дальнейшего развития ситуации как на территории Афганистана, так и в сопредельных с ним странах. Данный вопрос обсуждался на очередном заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств – членов ОДКБ по вопросам борьбы с незаконной миграцией, состоявшемся 24 августа", – добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что около 1 тысячи афганцев получили разрешение от посольства РФ на приезд в Россию. Отмечается, что среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство в РФ, а также студенты.

Ситуация в государстве особенно обострилась, когда 15 августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.