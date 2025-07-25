Председателя Верховного суда РФ Подносову похоронили в Ленинградской области

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Председателя Верховного суда России Ирину Подносову похоронили в городе Луга Ленинградской области, где она прослужила судьей и председателем местного городского суда более 20 лет, передает региональное объединение пресс-службы судов в своем телеграм-канале.

"Ирина Леонидовна достойно прошла свой путь, пройдя все ступени юридической лестницы, каждым днем своей жизни доказывая, что ежедневным трудом и добросовестным отношением к делу можно достичь самых высоких целей, что навсегда останется в сердцах и памяти", – отмечается в сообщении.

На церемонию прибыли исполняющий обязанности председателя ВС РФ Юрий Иваненко, председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, председатель Совета судей Виктор Момотов, председатель Четвертого кассационного суда Евгений Кузин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель регионального законодательного собрания Сергей Бебенин.

Кроме того, на похоронах присутствовали судьи в отставке, судьи и главы инстанций Ленинградской области.

Подносова умерла 22 июля. Ей был 71 год. Источник из ее окружения рассказал, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, однако он не уточнил, о каком именно заболевании идет речь.

24 июля в комплексе Центральной клинической больницы в Москве прошло прощание с Подносовой. Церемонию посетил Владимир Путин. Глава государства прибыл на прощание с букетом роз. Он лично выразил соболезнования родным Подносовой, присутствовавшим в траурном зале.

После смерти Подносовой исполняющим обязанности председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко. Ранее он занимал должность заместителя главы ВС – председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

