Эксперт заявил, что кассетные бомбы не помогут ВСУ изменить ситуацию на фронте

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Кассетные боеприпасы не помогут Киеву переломить ситуацию в зоне проведения спецоперации в свою пользу. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" озвучил публицист Дмитрий Пучков.

"Почему американцы поставляют? Потому что у них закончились 155-миллиметровые снаряды. <...> Вызовет ли это какой-то перелом на фронте? Нет, не вызовет. <...> Ничему это не поможет", – сказал он.

Пучков напомнил, что у России кассетных боеприпасов гораздо больше и она будет готова их применить, если ВСУ применят свои кассетные бомбы.

22 июля ВСУ нанесли удар по группе российских журналистов в Запорожской области. В ходе атаки были применены кассетные боеприпасы. В результате погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов пострадали. Позже ВСУ использовали кассетные бомбы при ударах в Белгородской области и в ЛНР.



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