Зеленский уволил командующего Силами спецопераций ВСУ

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Владимир Зеленский уволил командующего Силами спецопераций Вооруженных сил Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Должность покинул Григорий Галаган. На его место встал Виктор Хоренко.

Ранее Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны. Украинский лидер подписал указ об увольнении 25 июля. При этом причина такого решения не уточнялась.

До этого Зеленский сменил глав управления Службы безопасности в пяти областях страны. Новые начальники были назначены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

