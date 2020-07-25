Захарова ответила на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв сделать Крым проблемой для России. По ее словам, Украина, которая пытается создать сложности для России, сама стала проблемой для мира.

"У них (Киева. – Прим. ред.) получилось превратить Украину в мировую проблему", – сказала Захарова в разговоре с РБК.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал создать из Крыма проблему для России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Украиной ухудшились не из-за возвращения Крыма в состав РФ. Он отметил, что разлад произошел после государственного переворота в соседней стране.

По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, иностранных политиков, которые призывают вернуть Крым Украине, необходимо экстрадировать из РФ. Депутат сослался на требования, установленные законопроектом о признании экстремизмом призывов к отчуждению территорий страны.

