Захарова ответила на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв сделать Крым проблемой для России. По ее словам, Украина, которая пытается создать сложности для России, сама стала проблемой для мира.
"У них (Киева. – Прим. ред.) получилось превратить Украину в мировую проблему", – сказала Захарова в разговоре с РБК.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал создать из Крыма проблему для России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Украиной ухудшились не из-за возвращения Крыма в состав РФ. Он отметил, что разлад произошел после государственного переворота в соседней стране.
По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, иностранных политиков, которые призывают вернуть Крым Украине, необходимо экстрадировать из РФ. Депутат сослался на требования, установленные законопроектом о признании экстремизмом призывов к отчуждению территорий страны.
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