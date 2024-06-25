Депутат Шеремет: в Крыму сформирована группировка для отражения агрессии Киева

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал план руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) "отрезать" полуостров от снабжения.

Шеремет призвал киевские власти вспомнить поговорку: "Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать", передает РИА Новости.

Депутат также подчеркнул, что Крым уже пережил различные блокады за последние десять лет и отметил, что на полуострове сформирована достаточная группировка для отражения агрессии противника.

Ранее Арбитражный суд Крыма вынес постановление о взыскании с Украины убытков, которые полуостров понес в результате энергетической блокады. Размер выплаты превысил 3 триллиона рублей.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в период нахождения Крыма в составе Украины региону был нанесен колоссальный ущерб. Его подсчет является сложной задачей, которая требует специальной методики.