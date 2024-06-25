В Пентагоне после атаки ВСУ на Севастополь заявили, что США не хотят гражданских жертв

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США не хотят видеть потерь среди гражданского населения и обсудят с Киевом обстрел Севастополя. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери", – приводит его слова РИА Новости.

Он также заявил, что в Пентагоне не располагают информацией, указывающей на то, были или не были убиты мирные жители. Кроме того, Райдер не стал отвечать на вопрос о степени вовлеченности военных США в нанесение удара.

ВСУ совершили атаку на Севастополь днем 23 июня. Согласно данным Минобороны России, украинские военнослужащие использовали для этого пять американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами.

Российская ПВО сбила четыре из них, однако пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще 153 человека, в числе которых были 27 несовершеннолетних, пострадали.