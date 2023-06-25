В Британии потребовали провести референдум о пересмотре антироссийского курса

Фото: 123RF/iakov

Петиция о проведении референдума по поводу целесообразности дальнейшего курса властей Британии на поддержку Украины и конфронтацию с Россией набрала 25 июня свыше 10 тыс. подписей. Теперь на соответствующее прошение, опубликованное на сайте британского парламента, должно ответить правительство Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Авторы петиции отмечают, что политика британских властей в отношении РФ и Украины причиняет экономический урон жителям Британии.

Авторы текста призвали британское правительство в ближайшие полгода провести общенациональный референдум по вопросу пересмотра избранного внешнеполитического курса, или "отказаться от экономически самоубийственных санкций в отношении РФ, которые привели к росту цен на энергетику, и многомиллиардных поставок вооружений для ВСУ".

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с инициативой о проведении глобального "саммита мира" на Украине. По словам Ермака, многие государства выразили готовность организовать саммит у себя. Он отметил, что стороны пришли к договоренности продлить формат консультаций.