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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с инициативой о проведении глобального "саммита мира" на Украине, передает ТАСС.

"Прошли консультации по ключевым принципам мира с советниками по нацбезопасности и политическими советниками из Бразилии, Британии, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки…", – написал Ермак в своем телеграм-канале.

По словам Ермака, многие государства выразили готовность организовать саммит у себя. Он отметил, что стороны пришли к договоренности продлить формат консультаций.

В ходе встречи с советниками украинская делегация продвигала свою так называемую формулу мира. Постоянно привлекая внимание к этой "формуле", киевский режим отвергает любые другие предложения.

Ранее сообщалось, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и соглашений на условиях российской стороны. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который посетил Германию с рабочим визитом.

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