Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВС РФ отразили атаки украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.

На южнодонецком направлении российские артиллеристы уничтожили боевые бронированные машины, пикап и живую силу ВСУ, а армейская авиация поразила скопления украинских боевиков и боевые машины противника.

На запорожском направлении артиллерия РФ ударила по скоплениям техники и живой силы украинской армии, в результате чего были уничтожены пикап, минометный расчет и две гаубицы ВСУ.

Помимо этого, по словам Чехова, авиация уничтожила БМП, боевые машины и живую силу противника в районе Новоданиловки.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России проводят успешные бои на краснолиманском направлении.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили объекты, где хранились ракеты ВСУ, в том числе поставленные Киеву из-за рубежа.

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