Фото: depositphotos/maxxyustas

Западные страны должны принять исторический разворот России от Европы. Таким мнением поделился обозреватель издания The Times Макс Гастингс.

По словам журналиста, санкции не смогли сильно повлиять на Россию, и экономика страны держится на достойном уровне, чего нельзя сказать о самом Западе.

Так, автор материала привел данные, по которым оборонная промышленность Великобритании и стран Западной Европы находится в довольно плачевном состоянии.

Гастингс указал, что власти Лондона после Брексита объявили об амбициозных планах по развитию страны, однако у них не нашлось никаких новых ресурсов для реализации этой стратегии.

Странам Европы следует укреплять свои вооруженные силы, поскольку они оказались в уязвимом положении, считает обозреватель.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные элиты думают, что способны сокрушить РФ силой оружия, но это глубокое заблуждение.

До этого заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов сообщил, что англосаксы привыкли паразитировать на всем мире, из-за чего укрепление сотрудничества между странами СНГ ими расценивается как угроза.