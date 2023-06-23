В Совбезе РФ заявили, что Запад видит угрозу в сотрудничестве стран СНГ

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Англосаксы привыкли паразитировать на всем мире, из-за чего укрепление сотрудничества между странами СНГ ими расценивается как угроза. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несет непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире. Их методы известны и хорошо изучены – давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов. И в России, и в Казахстане это хорошо знают", – приводит ТАСС слова Шевцова.

Кроме того, по его словам, западные страны могут попытаться оказать негативное влияние на отношения России и Казахстана. По словам Шевцова, Вашингтон стремится подпитывать националистические настроения, вмешиваясь во внутренние дела стран.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уступить место многополярному миру. Он назвал борьбу с неоколониализмом "одной из самых острых политических проблем" современности.

Как объяснил политик, пока что мир нельзя назвать справедливым.

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