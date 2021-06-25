Захарова пошутила о внесении Минкультом Украины Киркорова в черный список

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в черный список Минкульта Украины.
"Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?", – написала она в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что министерство культуры Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в черный список – перечень лиц, представляющих "угрозу национальной безопасности страны". При этом причины такого решения не названы.
Данный список появился в 2015 году и регулярно обновляется. Сейчас в нем находится 201 человек, в том числе деятели культуры из России: Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.
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