Эксперт рассказал, почему умершие российские артисты опасны для Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объяснил, почему умершие российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Василий Лановой остаются в украинском списке угроз национальной безопасности.

Как рассказал эксперт в общении с РИА Новости, цель украинских властей – разорвать культурные связи с Россией, в том числе запрещая творчество уже умерших артистов.

"Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер", – добавил Золотарев.

Кроме того, по словам аналитика, министерство культуры Украины не провело необходимую проверку списка и не актуализировало информацию о тех деятелях, которые уже скончались.

Согласно последним данным, в список деятелей, угрожающих нацбезопасности Украины, внесены 199 человек. Наиболее актуальное обновление пришлось на 28 мая, однако в перечне остались и уже умершие российские актеры и музыканты.