Еще 7 российских артистов внесены в черный список Украины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, еще семь российских артистов. Об этом сообщает РИА Новости.

В него попали актеры Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.

На данный момент в черном списке Украины находятся 199 человек.

Ранее в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности страны были занесены актеры Игорь Петренко, Мария Миронова и Игорь Копылов.

