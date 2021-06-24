Министерство культуры Украины внесло Филиппа Киркорова в черный список

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минкульт Украины внес российского певца Филиппа Киркорова в черный список – перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства. При этом причины такого решения не называются.

"11 июня 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича", – говорится в сообщении.

В конце мая текущего года в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, попали еще семь российских артистов: Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.