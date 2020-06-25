В Совфеде прокомментировали ноту протеста Киева из-за парада в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала сообщение министерства иностранных дел Украины о том, что Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы на полуострове "без согласования с украинской стороной". Об этом сообщает RT.
По ее словам, украинская сторона выбрала неправильную политическую тональность.
"Направление ноты протеста из-за парада в Крыму вызывает огорчение... Мы видели, сколько счастливых людей вышло на улицы Крыма для того, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю", – сказала Ковитиди.
Сенатор подчеркнула, что 75-летие Победы "объединяет все человечество во имя мира и недопущения подобных трагедий".
Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за парада на полуострове. В Киеве назвали это провокацией для дальнейшей эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.
В нынешнем году парад Победы был перенесен на 24 июня из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Замглавы МИД Украины Василий Бондар ранее рассказал, что Россия должна платить Киеву за базирование Черноморского флота в Крыму. Он отметил, что договор был расторгнут в одностороннем порядке, поэтому он не утратил силу и действует до сих пор.
Комментируя эти слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на Украине "уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься". Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что формулировка "нам все должны" характерна лишь для паразитических государств.
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