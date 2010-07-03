Крыма Казанокова назначили сенатором вместо Рауфа Арашукова

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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова сенатором вместо арестованного Рауфа Арашукова. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

Темрезов уверен, что Казаноков будет ответственно работать над развитием российского парламентаризма и решением актуальных задач республики.

В январе 32-летнего Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков отвергает.

Его отец Рауль Арашуков тоже был задержан по подозрению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве. Следствие полагает, что он причастен к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.