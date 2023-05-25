В Генштабе США оценили цель Украины захватить утраченные территории

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Начальник Генштаба США Марк Милли заявил, что стратегическая цель Украины захватить утраченные территории не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированной Россией Украине пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе", – сказал Милли.

Ранее экс-советник Пентагона заявил о скором коллапсе госаппарата Украины. По его словам, устойчивость украинской власти зависит от поддержки США.

До этого специалист по Восточной Европе Леонардо Дини предсказал огромные потери США и Европы в случае вступления в войну с Россией. Если Россия, Китай, Северная Корея, Иран, Индия и Турция объединятся, то они одержат победу, подчеркнул Дини. При таком раскладе мир станет многополярным, а к власти придут страны с "настоящей демократией".