10:30Политика
ЧВК "Вагнер" приступила к выводу подразделений из Артемовска
Фото: пресс-служба компании "Конкорд"
Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать артемовское направление. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы основателя группы Евгения Пригожина.
"ЧВК "Вагнер" начала вывод подразделений из Бахмута (украинское название города. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.
В ночь на 21 мая Минобороны РФ заявило о полном взятии Артемовска силами ЧВК "Вагнер". Бойцы освободили населенный пункт при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.
С этим событием группу "Вагнер" и солдат Вооруженных сил РФ поздравил Владимир Путин. Всех отличившихся представят к государственным наградам, заявили в Кремле.
Позже Пригожин уточнил, что подразделения ЧВК в ходе сражений за Артемовск потеряли около 20 тысяч бойцов, из них половина являются заключенными. По его словам, в общей сложности было завербовано 50 тысяч заключенных.
В ЛНР заявили об укреплении Часова Яра около Артемовска украинскими силами
Читайте также