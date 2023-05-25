ЧВК "Вагнер" приступила к выводу подразделений из Артемовска

Фото: пресс-служба компании "Конкорд"

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать артемовское направление. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы основателя группы Евгения Пригожина.

"ЧВК "Вагнер" начала вывод подразделений из Бахмута (украинское название города. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В ночь на 21 мая Минобороны РФ заявило о полном взятии Артемовска силами ЧВК "Вагнер". Бойцы освободили населенный пункт при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.

С этим событием группу "Вагнер" и солдат Вооруженных сил РФ поздравил Владимир Путин. Всех отличившихся представят к государственным наградам, заявили в Кремле.

Позже Пригожин уточнил, что подразделения ЧВК в ходе сражений за Артемовск потеряли около 20 тысяч бойцов, из них половина являются заключенными. По его словам, в общей сложности было завербовано 50 тысяч заключенных.