Ракетные пуски КНДР не создавали угроз для дальневосточных регионов России – посол РФ

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Ни один из испытательных ракетных пусков Северной Кореи не создал никакой угрозы для дальневосточных регионов России. Об заявил РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, корейская сторона неоднократно заявляла, что неукоснительно следует этому принципу. Дипломат добавил, что у России нет оснований не доверять КНДР в этом вопросе.

Ранее Мацегора сообщил, что Северная Корея разработала практически полную линейку баллистических и крылатых ракет. Однако, добавил он, власти КНДР не планируют нападать на Соединенные Штаты, Японию или Южную Корею.

До этого лидеры стран "Большой семерки" объявили, что КНДР никогда не получит статус ядерной державы в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).