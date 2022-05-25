В МИД РФ считают неоправданным задержание россиянина в Австралии

Фото: depositphotos/alexraths

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неоправданным задержание атамана Забайкальского казачества Семена Бойкова в Австралии.

"Мы усматриваем в данном случае явное желание наказать активного соотечественника, а это служит еще одним примером двойных стандартов, предвзятого отношения к тем, кто пользуется правом на свободное изложение своих взглядов, которые не совпадают с доминирующим сейчас в Австралии русофобским мейнстримом", – приводит ТАСС ее слова.

Захарова отметила, что Россия требует скорейшего освобождения россиянина и прекращения его преследования.

Ранее Владимир Путин заявил, что в западных странах происходит всплеск оголтелой русофобии. Президент добавил, что на Украине можно наблюдать разгул неонацизма, в то время как на Западе не обращают на это внимания и фактически поощряют данную деятельность.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев сообщил, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан. В докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" планируют затронуть и украинскую проблематику.

Он пояснил, что на сайте российского министерства иностранных дел размещены все доклады о ситуации с правами человека за рубежом. С этими материалами может ознакомиться любой гражданин.

