МИД РФ считает настоящей истерикой реакцию Запада на посадку борта Ryanair в Минске

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция стран Запада на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске является настоящей истерикой. Об этом она сказала в эфире телеканала Дождь.

"Странная истерика, ничем не подкрепленная с точки зрения ни права международного, ни собственного опыта. Ни разу когда наши западные партнеры подобное совершали, они не сопровождали это аналогичными заявлениями, истеричными криками", – сказала она.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Позднее глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил мнение, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске не мог случиться без "как минимум молчаливого согласия Москвы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, отметил, что обвинения России в причастности к данной ситуации являются неадекватными.