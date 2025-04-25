МИД Литвы вызвал представителя посольства РФ для выражения протеста

Фото: urm.lt

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства для выражения протеста из-за ударов по Украине. Об этом литовское министерство иностранных дел сообщило в соцсети Х.

Ранее российские военнослужащие нанесли массированный удар по украинским военным объектам. Целями стали предприятия авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности, а также производства ракетного топлива и порохов.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударом ВС РФ по Украине. Он считает, что в этих действиях нет необходимости.

Американский лидер призвал Владимира Путина прекратить удары и заключить сделку. Он уверен, что глава РФ прислушается к нему.