Шойгу заявил, что гиперзвуковое оружие подвело мир к новому этапу гонки вооружений

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Гиперзвуковое оружие подвело мир к новому этапу гонки вооружений. Об этом на пленарном заседании научно-экспертного совета заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По его словам, гонка вооружений никогда не прекращалась – "она просто переросла в иное качество".

Шойгу также отметил, что изначально были обычные вооружения, потом появилось ядерное оружие, после чего встала необходимость в доставке этого оружия. Также появились ракетные войска стратегического назначения (РВСН) и морские средства доставки.

В настоящее время мир подошел уже к следующему этапу – появлению гиперзвукового оружия глобальной дальности, подчеркнул Шойгу.

"Это и есть этап гонки вооружений", – добавил секретарь Совбеза.

Ранее в Кремле заявили, что Европе не выиграть гонку вооружений с Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не поддастся на провокацию Польши. Он считает, что Владимир Путин придумает, что делать, чтобы страна не втягивалась в гонку вооружений.