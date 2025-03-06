В Кремле заявили, что Европе не выиграть гонку вооружений с РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Европе не выиграть гонку вооружений с Россией, потому что Москва не намерена в это играть. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал идущие из Евросоюза заявления о военных планах стран объединения.

"Мы будем заниматься обеспечением своих интересов", – приводятся Пескова политика в телеграм-канале.

Он отметил, что Россия не поддастся на провокацию Польши. Представитель Кремля считает, что Владимир Путин придумает, что делать, чтобы страна не втягивалась в гонку вооружений.

Песков также уточнил корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европе нужно рассмотреть вопрос об увеличении военного контингента НАТО на границе с Россией и Белоруссией. По его мнению, защита восточной границы ЕС является тем приоритетом, который никто не ставит под сомнение. Европейским странам, считает он, нужно взять больше ответственности за свою безопасность.