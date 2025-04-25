Bild: власти Украины готовятся к прекращению поддержки США

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Украинские власти готовятся к прекращению поддержки со стороны Соединенных Штатов. Это станет худшим сценарием для Киева, пишет Bild со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Собеседник издания также выразил разочарование мирным планом президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер не оказывает никакого давления на Владимира Путина и не вводит новые антироссийские санкции.

Еще один украинский дипломат заявил журналистам, что условия Трампа в рамках урегулирования конфликта неприемлемы для властей Украины. Он не уточнил, о каких именно условиях идет речь, однако заверил, что Киев "просто так не сдастся".

Трамп заявлял, что американским властям в рамках урегулирования конфликта на Украине намного сложнее договариваться с Киевом, чем с Москвой. Президент США уточнил, что у Вашингтона уже есть определенные договоренности с российской стороной.

По мнению аналитиков, если Украина отклонит текущее предложение США по урегулированию кризиса, то в будущем Киев столкнется с гораздо менее выгодными условиями. Таким образом, затягивание конфликта ухудшает лишь положение самой Украины.