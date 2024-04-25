Япония сожалеет по поводу вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе

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Кабмин Японии выразил сожаление из-за решения России наложить вето в Совете безопасности ООН на проект резолюции Вашингтона и Токио о неразмещении ядерного оружия в космосе. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси, которого цитирует RT.

По его словам, прошли "честные, прозрачные и откровенные дискуссии с целью преодоления разногласий среди участников", в том числе России и Китая. При этом, продолжил он, Россия предпочла наложить вето на эту резолюцию относительно мира и безопасности в космическом пространстве.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что Россия готова в любой момент подписать договоренность о всеобъемлющем запрете на размещение любых видов вооружений в космосе, однако США не хотят отказываться от его милитаризации.

Он добавил, что своей резолюцией о неразмещении ядерного оружия в космосе США хотели очернить Россию.

Ранее сообщалось, что РФ применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одобрение данной резолюции дало бы Вашингтону свободу рук для любых действий по вопросам международной безопасности и стратегической стабильности. Она добавила, что Россия в ближайшее время внесет собственный проект в Совете безопасности ООН.