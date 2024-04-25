25 апреля, 05:24Политика
США и Нигер начнут диалог о выводе американских войск 25 апреля
Фото: 123RF/bumbledee
Представители США и Нигера проведут встречу 25 апреля, в ходе которой начнут диалог об упорядоченном выводе американских сил из африканской страны. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Со стороны Америки в переговорах будут участвовать посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман, представляющий Африканское командование ВС США.
В Госдепе добавили, что 29 апреля в продолжение предстоящих контактов представители Пентагона и генштаба США дополнительно встретятся с коллегами из Нигера, чтобы скоординировать процесс вывода американских войск.
В марте этого года находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяет американским военным находиться на территории страны.
По словам официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана, решение было принято после визита американских чиновников в Нигер. Официальные лица США нарушили дипломатический протокол и не проинформировали правительство Нигера о составе делегации, а также дате ее прибытия и повестке дня.
Госпереворот в Нигере случился 26 июля 2023 года. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани, который впоследствии назвал себя новым главой государства.
Новости мира: французские военные начали покидать Нигер