США и Нигер начнут диалог о выводе американских войск 25 апреля

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Представители США и Нигера проведут встречу 25 апреля, в ходе которой начнут диалог об упорядоченном выводе американских сил из африканской страны. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Со стороны Америки в переговорах будут участвовать посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман, представляющий Африканское командование ВС США.

В Госдепе добавили, что 29 апреля в продолжение предстоящих контактов представители Пентагона и генштаба США дополнительно встретятся с коллегами из Нигера, чтобы скоординировать процесс вывода американских войск.

В марте этого года находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяет американским военным находиться на территории страны.

По словам официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана, решение было принято после визита американских чиновников в Нигер. Официальные лица США нарушили дипломатический протокол и не проинформировали правительство Нигера о составе делегации, а также дате ее прибытия и повестке дня.

Госпереворот в Нигере случился 26 июля 2023 года. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани, который впоследствии назвал себя новым главой государства.