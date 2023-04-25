Посол Молдавии Дарий покинул МИД России, сообщив, что встреча прошла конструктивно

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Посол Молдавии Лилиан Дарий покинул МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата, сообщает РИА Новости.

В здании министерства Дарий провел порядка 20 минут. Как он сам сообщил позже, встреча прошла конструктивно.

"Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане", – сказал посол.

Ранее сообщалось, что Молдавия высылает одного сотрудника посольства РФ после того, как главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в республику. Еще двоих сотрудников посольства лишили специального допуска в аэропорт.

В свою очередь, посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил, что молдавское министерство иностранных дел не разъяснило внятно, в чем состоит неподобающее поведение сотрудников дипмиссии России при прилете Минниханова.

До этого глава Татарстана заявил, что молдавское руководство признало его нежелательным лицом, из-за чего он не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов.