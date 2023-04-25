Рябков сообщил, что Россия делает все для возвращения своих бойцов из украинского плена

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Россия делает все, чтобы российские солдаты, оказавшиеся в украинском плену, вернулись домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой", – сообщил Рябков, комментируя слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Ранее Буданов сообщил, что Киев проводит переговоры с российской стороной по теме обмена пленными в формате "всех на всех". По его словам, Киев уже приближается к финалу по этому вопросу. Буданов отметил, что на данный момент в рамках процедуры обмена Украина вернула свыше 2 200 человек.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на территорию Украины во время крупного пасхального обмена пленными с российской стороной вернулись 130 человек.