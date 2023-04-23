Пригожин приказал бойцам ЧВК "Вагнер" не брать в плен украинских военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приказал бойцам группы не брать в плен украинских военных. Об этом бизнесмен сообщил в телеграм-канале своей пресс-службы.

"Нарушать правила гуманизма мы не будем. И будем просто уничтожать всех на поле боя... ни одного пленного больше не брать", – сказал Пригожин.

Этими словами основатель "Вагнера" прокомментировал аудиоперехват ВСУ, которые заявили о расстреле пленного бойца группы. Пригожин уточнил, что данный аудиоперехват имеет большое гуманитарное значение.

Ранее Пригожин заявил, что в Часовом Яре и Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) начались бунты среди украинских военных. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают оружие, встают и покидают зону боевых действий.

