Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что украинскому военачальнику предъявлено обвинение в организации теракта, создании террористического сообщества и незаконном обороте взрывчатых веществ. В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск.

После экстрадиции в РФ или задержания на территории страны Буданов должен будет пробыть под стражей два месяца.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября прошлого года. Жертвами ЧП стали три человека. В результате взрыва грузового автомобиля были повреждены два автомобильных пролета.

Ответственность за теракт ФСБ возложила на военную разведку Украины во главе с Кириллом Будановым. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

