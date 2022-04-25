США не готовы рассматривать кандидатов для замены высылаемых дипломатов РФ – посол

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о неготовности США рассмотреть кандидатур российских дипломатов на замену высылаемым.
"Раньше американцы говорили нам, что они готовы рассмотреть кандидатов, которые приедут на замену наших коллег. В действительности ничего этого не происходит", – приводит ТАСС его слова.
Он также добавил, что отъезд 28 российских дипломатов из Штатов до 30 июня станет большим ударом по функционированию российской дипломатической миссии.
Ранее в посольстве РФ в США прокомментировали заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, который приветствовал высылку российских дипломатов из ряда стран. В диппредставительстве призвали Вашингтон и его партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, которая необходима в условиях международной напряженности.
В дипведомстве также заявили, что действия Прайса противоречат заявлением американского руководства о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем.
Посольство США в России получило ноту со списком выдворяемых сотрудников
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