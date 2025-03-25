WP: ЦРУ отравляло кубинский сахар, который поставлялся в СССР

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Во времена холодной войны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США проводило тайную операцию по отравлению кубинского сахара, экспортируемого в СССР. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на рассекреченные документы.

В рамках этой операции сотрудники ЦРУ отравили 800 мешков с сахаром при помощи химического вещества, который используется в процессе денатурации спирта. Эти манипуляции сделали всю партию сахара из 80 тысяч мешков непригодной для употребления в пищу после переработки в СССР.

Отмечается, что данное "загрязнение" не было опасным, однако оно крайне сильно влияло на восприятие. К примеру, оно портило вкус человека к любой еде или питью на значительное время. Вмешательство ЦРУ осталось незамеченным, а предполагаемые убытки СССР составили от 350 до 400 тысяч долларов по курсу 1962 года, говорится в документах.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США подозревали Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие в 2022 году в связи с украинским конфликтом.

При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о наличии договоренности с Бернсом не допускать утечек о вопросах, которые обсуждаются ими лично. По его словам, они с главой ЦРУ пришли к такой договоренности во время первой их встречи.