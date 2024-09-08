Бернс: США подозревали РФ в намерении применить ядерное оружие в 2022 году

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США подозревали Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие в 2022 году в связи с украинским конфликтом. Такое заявление сделал директор ЦРУ Уильям Бернс на мероприятии, организованном газетой Financial Times, трансляция которого опубликована на Youtube-канале издания.

По его словам, из-за якобы риска применения Россией тактического ядерного оружия, он встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным, чтобы "четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации".

Бернс также заявил, что никому не следует недооценивать риски эскалации.

В июне прошлого года состоялся телефонный разговор между главой СВР РФ и директором ЦРУ. По словам Нарышкина, в ходе переговоров они обсудили украинский конфликт. Нарышкин также поделился, что разговор длился около часа.