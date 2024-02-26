Директор ЦРУ Бернс тайно ездил на Украину 22 февраля – СМИ

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Директор ЦРУ США Уильям Бернс 22 февраля тайно посещал Украину, что стало его десятым визитом с момента начала российской спецоперации. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает газета New York Times.

В материале отмечается, что некоторые служащие украинской разведки задавали вопросы американским коллегам, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с украинской стороной. Подобные вопросы возникли у них на фоне того, что республиканцы в палате представителей США до сих пор не согласовали дальнейшую помощь Украине.

"Чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Бернс совершил тайный визит на Украину в минувший четверг", – пишет газета.

Отмечается, что Бернс таким образом посетил Украину уже 10 раз с момента начала спецоперации России. Неназванный чиновник ЦРУ заявил, что США "продемонстрировали четкую приверженность Украине на протяжении многих лет", и нынешний визит главы Бернса стал "еще одним сигналом о том", что приверженность США будет продолжаться.

Ранее Бернс заявил, что подъем Китая и "реваншизм" России создают стратегическую конкуренцию в мире, в связи с чем США больше не обладают неоспоримым превосходством.

Бернс также отметил, что развитие РФ и Китая создает геополитические сложности в мире. Говоря о восстановлении в РФ оборонного производства, он предположил, что 2024 год будет сложным для Украины на поле боя.

