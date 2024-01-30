Глава ЦРУ заявил о потере "неоспоримого превосходства" США

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Подъем Китая и "реваншизм" России создают стратегическую конкуренцию в мире, в связи с чем США больше не обладают неоспоримым превосходством. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в статье "Трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции", опубликованной в журнале Foreign Affairs.

Бернс считает, что ситуация с глобальной конкуренцией осложняется из-за революции в технологиях. Они меняют весь мир, включая профессию разведчика. Однако, несмотря на изменения, шпионаж все еще подразумевает обязательное взаимодействие между людьми.

"По-прежнему будут существовать секреты, которые смогут раскрыть только люди, и тайные операции, которые смогут проводить только люди. Технологические достижения, особенно в области радиоразведки, не сделали человеческие операции неактуальными", – отметил он.

Единственное, что меняется в области разведки, уточнил Бернс, так это использование полученной информации. В качестве примера он привел "стратегическое рассекречивание", при котором информация раскрывается преднамеренно, чтобы подорвать позиции союзников.

В своем материале Бернс также отметил, что развитие РФ и Китая создает геополитические сложности в мире. Говоря о восстановлении в РФ оборонного производства, он предположил, что 2024 год будет сложным для Украины на поле боя.

