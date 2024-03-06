Нарышкин сообщил о договоренности с главой ЦРУ не допускать утечек о личных беседах

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии договоренности с главой ЦРУ Уильямом Бернсом не допускать утечек о вопросах, которые обсуждаются ими лично. Об этом Нарышкин рассказал в интервью для "Соловьев Live", которое было показано в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, они с Бернсом пришли к такой договоренности во время первой их встречи.

"Это была наша взаимная договоренность – не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах", – рассказал директор СВР.

Нарышкин добавил, что он со своей стороны придерживается данной договоренности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс 22 февраля этого года тайно посещал Украину, что стало его десятым визитом с момента начала российской спецоперации.

До этого Бернс заявил, что подъем Китая и "реваншизм" России создают стратегическую конкуренцию в мире, в связи с чем Соединенные Штаты больше не обладают неоспоримым превосходством.

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